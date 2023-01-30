МИД России осудил атаку на военный объект в Иране

МИД России: Москва решительно осуждает атаку беспилотников на военный объект в Иране

Москва осуждает атаку беспилотников на военный объект в Иране. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее слова приводятся на сайте дипведомства.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 января беспилотники атаковали военный склад в иранском городе Исфахане — административном центре одноименной провинции. Один дрон сбила система противовоздушной обороны, а еще два попали в оборонительные ловушки. Отмечалось, что в результате происшествия жертв нет.

«Решительно осуждаем любые провокационные акции, потенциально способные повлечь за собой неконтролируемую эскалацию напряженности в и так далеко не спокойном регионе», — прокомментировала атаку дипломат.

Захарова предупредила, что подобные действия могут привести к непредсказуемым последствиям для стабильности и мира на Ближнем Востоке. «Это должны понимать как организаторы дерзкой вылазки и их покровители, так и те, кто злорадствует по этому поводу, тщетно надеясь на ослабление Ирана», — добавила она.

29 января сообщалось, что власти Ирана начали расследование инцидента. При этом The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском правительстве писала, что к удару причастен Израиль.