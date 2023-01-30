Кабмин утвердил порядок исполнения указа президента по потолку цен на нефть

Правительство РФ утвердило порядок исполнения указа президента по потолку цен на нефть

Правительство России утвердило порядок исполнения указа президента по потолку цен на нефть, который касается запрета поставок по контрактам с ценовыми ограничениями. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу кабмина, Минэнерго и Минфин должны до 1 марта 2023 года утвердить порядок мониторинга цен на российскую нефть для экспорта. Компании-экспортеры по запросу ведомства должны ежемесячно предоставлять информацию о контактах и ценах, а также сведения проверки того, что к стоимости не применяется механизм фиксации до конечного покупателя.

28 декабря прошлого года президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на установление странами Запада потолка цен на нефть. Мера вступает в силу с 1 февраля 2023 года и действует до 1 июля 2023 года. Согласно указу, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах прописывается предельная цена топлива.