Bloomberg объяснило заинтересованность КНДР в продаже оружия России стагнацией экономики

КНДР может быть заинтересована в продаже оружия России. Такое допущение сделал обозреватель Йост Олиманс в материале Bloomberg.

Автор статьи объяснил, что из-за экономической стагнации продажа оружия может стать «спасательным кругом» для Северной Кореи. По данным ЦБ Южной Кореи, северокорейский ВВП в 2021 году остановил рост, страна столкнулась с неопределенными перспективами.

Отмечается, что для начала КНДР могла бы продать небольшие партии общей стоимостью около 320 миллионов долларов. В частности, речь идет об артиллерийских снарядах калибра 122 и 152 миллиметра, а также о ракетах калибра 122 миллиметра. Стоимость одной единицы вооружения несколько лет назад составляла около шести тысяч долларов.

Ранее российские власти опровергли сообщения о поставках оружия Пхеньяном Москве. Помимо этого, северокорейская сторона пригрозила Вашингтону неприятными последствиями в случае, если он продолжит распространять информацию о торговле оружием.