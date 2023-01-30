В российском регионе решили построить пять мусороперерабатывающих заводов

РЭО: на Кубани решили построить пять мусороперерабатывающих заводов за 24 миллиарда рублей

На Кубани решили построить пять мусороперерабатывающих заводов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО).

Общую сумму, которую планируют потратить на возведение предприятий по обращению с бытовыми отходами, по итогам совещания властей Краснодарского края с РЭО и инвесторами, оценили в 24 миллиарда рублей. При этом большую часть финансирования, 95 процентов, готов предоставить Российский экологический оператор. На три объекта по комплексам по обращению с отходами — «Анапа», «Староминский» и «Двубратский» — уже были поданы соответствующие частные концессионные инициативы. Для комплексов «Дон» и «Верхнее Буу» в данный момент подбирают земельные участки.

«Край во взаимодействии с компанией "РТ-инвест" провел большую работу, результатом которой стала сформированная и согласованная концепция развития отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами. В первую очередь, работаем над реализацией проектов строительства трех комплексов», — сообщил заместитель губернатора Краснодарского края Андрей Прошунин. Он добавил, что на прошедшем заседании обсуждался вопрос установки оптимальных тарифов для населения после начала функционирования новых объектов.

В июне глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев назвал основную проблему отстающих в мусорной реформе регионов, к которым по итогам выполнения федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» он отнес Алтайский и Забайкальский края. По его словам, у них отсутствует необходимая инфраструктура, при этом ими не были выполнены задачи по созданию планомерной системы как обработки, так и утилизации таких отходов.