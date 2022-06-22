Названа основная проблема отстающих в мусорной реформе регионов

Гендиректор РЭО Буцаев: у отстающих в мусорной реформе регионов отсутствует инфраструктура

У отстающих в мусорной реформе регионов отсутствует необходимая инфраструктура. Основную проблему подобных субъектов страны назвал гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев в интервью РИА Новости.

По итогам выполнения федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» за апрель 2022 года РЭО признал отстающими субъектами России в мусорной реформе Алтайский и Забайкальский края, республики Карелию, Северную Осетию-Аланию, а также Амурскую область. «Регионами не сделаны шаги по созданию планомерной системы как обработки, так и утилизации», — отметил Буцаев.

РЭО подготовил для регионов инвестиционные проекты, которые должны помочь исправить положение. Общая сумма вложений составляет до восьми миллиардов рублей. По словам Буцаева, в Алтайском крае компания собирается построить комплекс по переработке отходов на 600 тысяч тонн. Аналогичный проект планируют реализовать в Забайкальском крае — его стоимость составляет примерно 4,5 миллиарда рублей.

Мусорная реформа началась в России 1 января 2019 года. Курировать ее был призван РЭО, цель которого состоит в том, чтобы сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России. Программа обновления системы обращения с отходами входит в национальный проект «Экология». Согласно его показателям, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36 процента бытового мусора вместо семи процентов в 2019 году. К 2030 году организаторы рассчитывают сортировать все ТКО, а также направлять на полигоны вдвое меньше ТКО.

Ранее в мае Буцаев заявил, что за последние 20 лет люди стали выбрасывать в два раза больше мусора. Объем отходов от одного человека сейчас составляет примерно 450-470 килограммов, тогда как 20 лет назад этот показатель находился на уровне 200 килограммов.