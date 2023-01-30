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18:46, 30 января 2023Забота о себе

Прославившаяся любовью к уборке Мари Кондо устала убираться дома

Автор знаменитого метода уборки Мари Кондо устала убираться дома после рождения ребенка

Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Прославившаяся благодаря авторскому методу уборки и любовью к порядку Мари Кондо из Токио, Япония, устала убираться дома после рождения третьего ребенка. Об этом сообщает The Washington Post.

Японская писательница и специалистка по наведению порядка Кондо стала автором четырех книг по организации домашнего быта. Мировую известность женщина приобрела в 2011 году благодаря книге «Магическая уборка», в которой она описала авторский метод уборки «КонМари». С момента публикации «Магической уборки» Кондо стала ассоциироваться с порядком, чистотой и умением организовывать пространство.

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После рождения третьего ребенка взгляды и приоритеты японки изменились. Она признается, что теперь в ее доме нет безупречного порядка, но ее это не расстраивает. Кондо объяснила, что предпочитает не тратить слишком много времени и внимания на уборку, вместо этого она полностью посвящает себя детям.

«До рождения сына я была профессиональным аккуратистом, поэтому делала все возможное, чтобы всегда поддерживать порядок в доме. Сейчас я отказалась от этого подхода, поскольку поняла, что самое важное для меня — это приятно проводить время с детьми», — заключила Кондо.

Ранее поклонники популярного британского блогера Софи Хинчклифф, получившей известность как фанатка уборки и домоводства миссис Хинч, предложили способ легко избавить фляжки и кружки от чайных пятен. Они посоветовали использовать мягкий раствор хлорки, в котором кружку также можно замочить на ночь.

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Алиса Дмитриева
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