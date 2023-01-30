Британцы сочли ложью заявления Джонсона об угрозах Путина

Читатели The Times не поверили заявлениям Джонсона об угрозах Путина ракетным ударом

Читатели британского издания The Times не поверили и сочли ложными заявления бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом перед началом специальной военной операции на Украине. Свое мнение они выразили в комментариях к публикации в Twitter.

«Борис — лжец», — написал пользователь с никнеймом @LeDevis2006. С ним согласился @MarkBinmore. «Борис. Мальчик, который кричал: "Волки"», — отметил он.

Ряд пользователей указали, что верят заявлениям российских официальных лиц о том, что подобных угроз не поступало. «Я верю Кремлю», — сообщил @Bellepuza. «Я верю Путину в этом. Джонсон отчаянно пытается уклониться от своих скандалов», — добавил @Abisht4.

Ранее Джонсон раскрыл детали своего разговора с Путиным перед началом специальной военной операции на Украине. Британский политик утверждает, что российский лидер во время «очень долгого и крайне экстраординарного телефонного разговора» пытался внушить ему страх. «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту», — привел Джонсон якобы слова Путина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова экс-премьера являются ложью. Посольство России в Великобритании предупредило, что подобные высказывания опасны, поскольку ведут к обострению ситуации в Европе и углублению конфронтации.

