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23:37, 30 января 2023Мир

Британцы сочли ложью заявления Джонсона об угрозах Путина

Читатели The Times не поверили заявлениям Джонсона об угрозах Путина ракетным ударом
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: President Of Ukraine Office/ Globallookpress.com

Читатели британского издания The Times не поверили и сочли ложными заявления бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин угрожал ему ракетным ударом перед началом специальной военной операции на Украине. Свое мнение они выразили в комментариях к публикации в Twitter.

«Борис — лжец», — написал пользователь с никнеймом @LeDevis2006. С ним согласился @MarkBinmore. «Борис. Мальчик, который кричал: "Волки"», — отметил он.

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Ряд пользователей указали, что верят заявлениям российских официальных лиц о том, что подобных угроз не поступало. «Я верю Кремлю», — сообщил @Bellepuza. «Я верю Путину в этом. Джонсон отчаянно пытается уклониться от своих скандалов», — добавил @Abisht4.

Ранее Джонсон раскрыл детали своего разговора с Путиным перед началом специальной военной операции на Украине. Британский политик утверждает, что российский лидер во время «очень долгого и крайне экстраординарного телефонного разговора» пытался внушить ему страх. «Борис, я не хочу причинять тебе боль, но с ракетой это займет всего минуту», — привел Джонсон якобы слова Путина.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова экс-премьера являются ложью. Посольство России в Великобритании предупредило, что подобные высказывания опасны, поскольку ведут к обострению ситуации в Европе и углублению конфронтации.

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Марина Совина
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