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09:55, 30 января 2023Мир

Премьер Монголии заявил о негативном влиянии антироссийских санкций на страну

FT: премьер Оюун-Эрдэнэ заявил о негативном влиянии санкций против России на Монголию
СюжетСанкции против России:

Фото: Сергей Бобылев / POOL / РИА Новости

Введенные против России западные санкции негативно сказались на экономике Монголии. О влиянии ограничений на страну высказался премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ в беседе с Financial Times.

Премьер указал, что ограничительные меры равносильны двойным санкциям против Монголии. Так, например, страна лишилась навигационных сборов, которые платили авиакомпании, летавшие из Европы в Азию через воздушное пространство России и Монголии. С введением санкций перевозчикам приходится летать над Северным полюсом или через Центральную Азию и Турцию.

Кроме того, страна вынуждена решать проблемы с оплатой импортируемого из России топлива из-за ограничений в отношении банков. «Ситуация на Украине не просто конфликт двух стран. Она оказывает негативное влияние на мировую экономику и особенно на малые и не имеющие выхода к морю страны, включая Монголию», — заявил Эрдэнэ.

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Европейский союз официально утвердил девятый пакет санкций против России 16 декабря 2022 года. Отмечалось, что представленные меры призваны ударить по способности российской стороны продолжать спецоперацию на Украине.

В январе Bloomberg писало, что ЕС уже готовит очередной пакет санкций, который может быть введен в феврале. Ограничения могут коснуться российской отрасли производства беспилотников и товаров двойного назначения, которые используются в военно-промышленном комплексе, а также банков и медиа.

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Алина Гончарова
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