Японию предостерегли от недружественных шагов в отношении России

Замглавы МИД Руденко предостерег Японию от недружественных шагов в отношении России

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко в понедельник, 30 января встретился с японским послом Тоехисой Кодзуки и передал Токио предостережение от недружественных шагов в отношении Москвы, сообщает РИА Новости.

«30 января заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко встретился с послом Японии в России Тоехисой Кодзуки», — сообщили в дипломатическом ведомстве, отметив, что главной темой их разговора стали двусторонние отношения.

В министерстве добавили, что Японии указали на ряд недружественных шагов, предпринятых за последнее время по отношению к России, в том числе новый пакет санкций. Отмечается, что Токио призвали воздержаться от каких-либо действий, ведущих к усилению напряженности и деградации отношений между двумя государствами.

Ранее генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно осудил позицию России по договоренностям о морском промысле для японских рыбаков у Южных Курильских островов. Он назвал отказ Москвы согласовать консультации по рыбному промыслу у Курил неприемлемой мерой.