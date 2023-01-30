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19:33, 30 января 2023Россия

Названы вероятные сроки оглашения послания Путина Федеральному собранию

ТАСС: послание Путина Федеральному собранию может состояться в 20-х числах февраля

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию может состояться в 20-х числах февраля 2022 года. Об этом в понедельник, 30 января, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Госдуме.

«Послание [президента] может состояться 20 либо 21 февраля», — сказал собеседник агентства.

По словам другого собеседника агентства, который, как утверждается, знаком с ходом подготовки мероприятия, вероятность того, что Путин огласит послание парламенту в двадцатых числах февраля, высока.

Ранее сенатор Андрей Клишас подчеркивал, что Конституция не устанавливает сроков послания президента Федеральному собранию, а Путин вправе самостоятельно назначать порядок и сроки реализации своих полномочий.

Несколько раз журналисты задавали вопрос пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову о дате послания парламенту, однако Кремль до сих официально не озвучил сроки. 20 января представитель Кремля также заявил, что не может назвать точные сроки проведения мероприятия.

Последний раз Путин обращался с посланием Федеральному собранию в апреле 2021 года.

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Никита Абрамов
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