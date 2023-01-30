МИД предупредил о последствиях игры с поставками оружия Украине

Рябков: игра с поставками оружия Украине плохо закончится для тех, кто в нее играет

Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью РИА Новости предупредил о последствиях игры с поставками оружия Украине. По его словам, они плохо закончатся для тех, кто в них играет.

Дипломат подчеркнул, что США являются не только «главным дирижером» в украинском кризисе, но и его основным выгодоприобретателем. Кроме того, указал Рябков, Вашингтон рассматривает Украину как испытательный полигон для изделий своего военно-промышленного комплекса, где вооружения проверяются на предмет сопротивляемости российскому оружию.

Рябков пояснил, что США, изымая у союзников технику и отправляя ее Киеву, рассчитывают навязать им новые многомиллиардные контракты на закупку своей продукции военного назначения. «Вот такая циничная игра, которая, мы уверены, плохо закончится для тех, кто в нее сейчас самозабвенно играет», — заявил он.

25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что страна согласна отправить на Украину танки Leopard 2 и одобрит их реэкспорт из стран-партнеров по НАТО. Президент США Джо Байден также решил передать Киеву 31 танк Abrams. Кроме того, страна направит боеприпасы, запасные части и предоставит обучение украинских экипажей.