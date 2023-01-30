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06:19, 30 января 2023Экономика

«Ростелеком» заинтересовался покупкой «МегаФона»

«Ъ»: «Ростелеком» заинтересовался покупкой «МегаФона»

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В конце 2022 года на согласование в правительство России поступил вопрос о покупке «Ростелекомом» «МегаФона» у USM Group. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к кабмину источник, интерес госоператора к активу подтверждают еще три участника рынка.

Собеседники издания, близкие к «МегаФону», уточнили, что активом интересуются и другие инвесторы, в том числе непрофильные. Близкий к USM источник газеты подчеркивает, что «МегаФон» демонстрирует хорошие результаты, поэтому предложения о его покупке поступают не первый год. «Любое предложение, естественно, и варианты продажи будут рассмотрены, но, конечно, все зависит от конкретных условий», — добавил он.

В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) сообщили изданию, что не получали ходатайства «Ростелекома» о приобретении «МегаФона». В «Ростелекоме», «МегаФоне» и USM отказались от комментариев. В Минцифры на запрос газеты не ответили.

В сентябре прошлого года компания «Яндекс» закрыла сделку по продаже «Яндекс.Новостей» и «Дзена». Новым владельцем обоих сервисов стала VK, сделку одобрила ФАС. О переходе новостного сервиса и «Дзена» VK официально стало известно в конце апреля. Тогда было подписано соглашение об основных условиях сделки. О подписании обязывающих документов объявили в конце августа.

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Марина Совина
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