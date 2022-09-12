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VK стала новым владельцем «Яндекс.Новостей» и «Дзена»

«Яндекс» закрыл сделку по продаже «Яндекс.Новостей» и «Дзена»

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Компания «Яндекс» закрыла сделку по продаже «Яндекс.Новостей» и «Дзена», сообщили в пресс-службе интернет-гиганта. Новым владельцем обоих сервисов стала VK, сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Уточняется также, что все изменения, связанные с продажей «Яндекс.Новостей» и «Дзена», будут отображаться у пользователей постепенно, начиная уже с 12 сентября.

«Также в результате сделки Delivery Club стал частью бизнеса "Яндекса". Компания продолжит развивать бренд Delivery Club, его приложение и сайт будут работать», — говорится в сообщении. Сервис станет частью технологической платформы «Яндекс.Еды».

О переходе новостного сервиса и «Дзена» VK официально стало известно в конце апреля. Тогда было подписано соглашение об основных условиях сделки. О подписании обязывающих документов объявили в конце августа.

Уточнялось, что теперь сервисы «Дзен» и «Новости» станут доступны на портале dzen.ru, где также будут размещены другие сервисы и поисковая строка «Яндекса». Сам «Яндекс» собирается развивать ya.ru как свою новую главную страницу.

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Платон Щукин
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