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20:32, 30 января 2023Ценности

Сотрудница Victoria's Secret раскрыла неуместные вопросы от мужчин в магазине

Сотрудница Victoria's Secret Роза: мужчины в магазине искали себе жен

Фото: Belinda Jiao / Globallookpress.com

Сотрудница сети магазинов женского нижнего белья Victoria's Secret Роза (фамилия не указана) с никнеймом @rosespr1 раскрыла неуместные вопросы от покупателей-мужчин. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

По словам девушки, посетители интересовались, не слишком ли она молода для работы в данном месте. Кроме того, они пытались выяснить, покупает ли консультант себе стринги. Также некоторые клиенты заявляли, что ищут себе жен, и интересовались, состоит ли она в отношениях.

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В свою очередь, зрители в комментариях рассказали о подобном опыте. «Я работала там ранее. Хуже всего было, когда мужчины просили меня примерить белье, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть на их женах», «Была сотрудницей данного магазина, и мужчины всегда флиртовали, делая покупки для своих жен или возлюбленных», «Тоже работала там, это все чистая правда», — поделились юзеры.

В ноябре 2022 года экс-сотрудница Victoria’s Secret Маккензи Маршалл назвала ошибку покупательниц при примерке. Юзерша отметила, что некоторые девушки заставляли продавцов чувствовать себя некомфортно, когда показывали им оголенную грудь.

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Карина Черных
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Сотрудница Victoria's Secret раскрыла неуместные вопросы от мужчин в магазине
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