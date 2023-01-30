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15:23, 31 января 2023Наука и техника

Выявлено назначение затонувшего у берегов Англии древнего корабля

Daily Mail: выявлено назначение затонувшего у берегов Англии корабля XVII века

Фото: Martin Davies / Historic England

Ученые из организации «Историческая Англия», Агентства культурного наследия Нидерландов (RCE) и Общества морской археологии выявили назначение затонувшего в XVII веке у берегов Сассекса корабля. Об этом сообщает Daily Mail.

Обломки древнего корабля сейчас лежат на глубине 32 метра, с момента обнаружения и до сих пор он обозначался как «Неизвестное затонувшее судно у Истборна». Объект сразу же был внесен в реестр наивысшей защиты в соответствии с Законом о защите затонувших судов Великобритании.

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Выяснилось, что это военный корабль Кляйн Голландия (Klein Hollandia). Анализ образцов древесины, исторических документов, а также исследование на основе данных профессиональных и любительских дайверов показали, что он был построен в 1656 году и принадлежал Адмиралтейству Роттердама.

Судно участвовало во всех крупных сражениях второй англо-голландской войны (1665-1667 годы). В момент крушения корабль перевозил итальянские мраморные плиты, полученные на карьерах в Апуанских Альпах, и черепицу, которая предназначалась для строительства домов высокого статуса в Нидерландах.

Исследователи отмечают, что обломки (большая часть деревянного корпуса, пушки и груз) сохранились в отличном состоянии, что позволяет получить много информации о том, как строились голландские корабли XVII века, и действиях военного судна во время его последнего рейса.

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Елена Апазиди
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