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10:08, 30 января 2023Мир

В Китае уличили Украину в попытках напрямую столкнуть НАТО с Россией

Эксперт Чжунпин: Украина стремится спровоцировать прямое столкновение России с НАТО

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Военный эксперт Сун Чжунпин в беседе с китайским изданием Global Times заявил, что Украина стремится спровоцировать прямое столкновение НАТО с Россией.

«Киев будет постоянно прилагать усилия, чтобы подтолкнуть союзников из НАТО к прямым боевым действиям с российскими войсками на Украине, поскольку это, вероятно, единственный способ для него переломить нынешнюю ситуацию», — уличил он Украину в такой стратегии.

По словам эксперта, Вашингтон не позволит Киеву себя использовать, однако при этом продолжит его силами стараться ослабить Москву.

Россия, в свою очередь, не будет просто наблюдать за тем, как украинские войска вооружаются техникой, поставляемой Западом, отмечается в материале. Чжунпин предположил, что если НАТО будет вмешиваться в конфликт более непосредственно, то ситуация превратится в прямую конфронтацию между альянсом и Москвой, что увеличит риски начала третьей мировой войны в Европе.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил о последствиях игры с поставками оружия Украине. По его словам, она плохо закончится для тех, кто в нее играет.

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Варвара Кошечкина
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