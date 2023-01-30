Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:01, 30 января 2023Путешествия

Вымогавший деньги у популярной актрисы сотрудник полиции Таиланда признал вину

The Thaiger: один из шести вымогавших у актрисы деньги полицейских Бангкока признал вину

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Сотрудник полиции Бангкока, вымогавший деньги у популярной тайваньской актрисы Шарлин Ань, признал вину. Об этом пишет портал The Thaiger.

По данным издания, только один из шести правоохранителей Таиланда, остановивших девушку на контрольно-пропускном пункте в районе Хуай Кванг на новогодних каникулах, признался, что вымогал у актрисы 27 тысяч бат (около 57 тысяч рублей) за якобы допущенное нарушение.

Материалы по теме:
«Я будто сам вырыл себе могилу» Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
«Я будто сам вырыл себе могилу»Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
10 декабря 2021
Обратная сторона рая. Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
Обратная сторона рая.Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
24 апреля 2022

Незадолго до этого признания комиссар столичного управления полиции уведомил, что задержанная актриса не имела при себе паспорта и находилась в стоянии алкогольного опьянения. Сама девушка подобные обвинения отрицает.

Полицейские также сообщили, что обнаружили у Шарлин Ань вейп, курение которого запрещено в Таиланде. Однако, по словам комиссара, несмотря на это офицеры не стали задерживать тайваньскую группу.

Ранее в январе популярная тайваньская актриса пожаловалась на вымогавших у нее деньги полицейских. Знаменитость рассказала у себя в соцсетях, что ее остановили на КПП возле посольства Китая примерно в час ночи и начали незаконно обыскивать. Офицеры отказались пропускать девушку, заявив, что ее виза недействительна.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Фариза Бацазова
Обсудить
Последние новости
В ДНР оценили сроки окружения Артемовска
Названо вероятное время оглашения послания Путина Федеральному собранию
Лондон отложил передачу британских танков Киеву до лета
Пытавшийся 8 Марта откусить уши другу и зарезать его россиянин осужден на 5 лет
Россияне стали рекордно долго выплачивать ипотеку
Украина увидела у Германии возможность дать в десять раз больше танков
На Украине конфисковали десятки миллионов гривен у российского предпринимателя
14-летняя девушка воспользовалась любимым дезодорантом и умерла
Доллару и евро предрекли рост
Задержание подельника россиянки с полкило кокаина в желудке попало на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.