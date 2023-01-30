Вымогавший деньги у популярной актрисы сотрудник полиции Таиланда признал вину

The Thaiger: один из шести вымогавших у актрисы деньги полицейских Бангкока признал вину

Сотрудник полиции Бангкока, вымогавший деньги у популярной тайваньской актрисы Шарлин Ань, признал вину. Об этом пишет портал The Thaiger.

По данным издания, только один из шести правоохранителей Таиланда, остановивших девушку на контрольно-пропускном пункте в районе Хуай Кванг на новогодних каникулах, признался, что вымогал у актрисы 27 тысяч бат (около 57 тысяч рублей) за якобы допущенное нарушение.

Незадолго до этого признания комиссар столичного управления полиции уведомил, что задержанная актриса не имела при себе паспорта и находилась в стоянии алкогольного опьянения. Сама девушка подобные обвинения отрицает.

Полицейские также сообщили, что обнаружили у Шарлин Ань вейп, курение которого запрещено в Таиланде. Однако, по словам комиссара, несмотря на это офицеры не стали задерживать тайваньскую группу.

Ранее в январе популярная тайваньская актриса пожаловалась на вымогавших у нее деньги полицейских. Знаменитость рассказала у себя в соцсетях, что ее остановили на КПП возле посольства Китая примерно в час ночи и начали незаконно обыскивать. Офицеры отказались пропускать девушку, заявив, что ее виза недействительна.