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23:13, 30 января 2023Мир

Байдену предрекли трудности в согласовании помощи Киеву

Экс-посол США Макфол предрек Байдену трудности при согласовании новой помощи Украине
Майкл Макфол

Майкл Макфол. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Бывший посол США в России Майкл Макфол предположил, что президенту страны Джо Байдену будет непросто согласовать с Конгрессом новые пакеты военной и экономической помощи Киеву. Об этом он написал в журнале Foreign Affairs.

Макфол предрек американскому президенту трудности при согласовании новой помощи Украине при продолжении конфликта до конца 2023 года. «Если военные действия затянутся до конца года без значимых побед украинцев, администрации Байдена будет трудно получить подтверждение от конгресса нового пакета военной и экономической помощи», — подчеркнул экс-посол.

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Дипломат добавил, что усиление предвыборной гонки также создаст определенные трудности, поскольку экс-президент США Дональд Трамп, планирующий баллотироваться на пост главы государства в 2024 году, «не является поклонником помощи Украине».

Кроме Вашингтона напряжение при обсуждении помощи Киеву Макфол спрогнозировал и в столицах стран Европы.

Ранее Макфол предложил запретить украинскому президенту Владимиру Зеленскому использовать западное оружие против России. По его мнению, «Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о неиспользовании этого оружия для нанесения ударов по целям на территории России».

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Марина Совина
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