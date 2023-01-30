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09:45, 30 января 2023Мир

Россия пообещала всеми силами противостоять США

Рябков заявил, что Москва будет всеми силами противостоять линии США на поражение России
Сергей Рябков

Сергей Рябков. Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Москва будет всеми силами противостоять линии США на нанесение поражения России. Такое развитие событий пообещал замглавы российского МИД Сергей Рябков, его слова передает РИА Новости.

Дипломат рассказал, что на данный момент российско-американские отношения тупиковые по всем азимутам двустороннего диалога. «В этот тупик наши отношения заведены антироссийской линией Вашингтона, которая ужесточалась год от года и месяц от месяца на протяжении последних лет», — заявил он.

По словам Рябкова, ситуация во взаимодействии двух стран оказала в заложниках антироссийской линии США. «Мы будем этому противостоять самым решительным образом с использованием всех имеющихся в нашем распоряжении способов и средств», — резюмировал он.

Ранее Рябков заявил, что власти США действиями, направленными на решение «русского вопроса», балансируют на грани прямого столкновения с Россией. Он отметил, что американская сторона нарушает положения преамбулы Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

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Виктория Кондратьева
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