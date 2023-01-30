Задержание подельника россиянки с полкило кокаина в желудке попало на видео

Mash опубликовал видео задержания подельника пойманной во Внуково россиянки с кокаином

В сети появилось видео задержания подельника пойманной во Внуково 23-летней Евгении Чирковой, которая пыталась провести полкило кокаина в желудке. Запись в понедельник, 30 января, опубликовал Telegram-канал Mash.

На видео попал момент, когда сотрудники ФТС проникают в жилище и кладут лицом в пол находящихся там граждан. Затем они осматривают квартиру и показывают изъятые запрещенные вещества.

Ранее стало известно, что в аэропорту Внуково полицейские задержали девушку с наркотиками в желудке. Россиянка прилетела в Москву из Стамбула. Правоохранители решили проверить ее и, сделав рентген, увидели в животе гражданки свертки. Фигуранту отвезли в больницу. Спустя два дня полицейские выяснили, что внутри задержанной находилось 90 черных свертков с полкило кокаина.

Позже удалось выйти на след получателя наркогруза. Мужчина с российским гражданством ждал подельницу в столичной гостинице. Он должен был заниматься сбытом запрещенных веществ в Московском регионе. Во время обыска в его квартире правоохранители изъяли 550 граммов гашиша, 185 граммов кокаина, 178 граммов мефедрона и 169 таблеток экстази.

Возбуждено два уголовных дела о незаконном обороте наркотиков и контрабанде. Девушку и ее сообщника арестовали. Им грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.