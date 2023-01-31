Травмировавшего подростка на хоккейном матче судью дисквалифицировали

Травмировавшего подростка на хоккейном матче в Москве судью Черенкова дисквалифицировали

Хоккейный арбитр Александр Черенков получил дисквалификацию по итогам встречи Открытого первенства Москвы между командами «Армада» и «Северная звезда», составленными из игроков 2006 года рождения. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Москвы (ФХМ).

Решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет организации. Судья временно отстранен от обслуживания матчей детско-юношеских соревнований ФХМ до конца сезона-2022/23.

Инцидент произошел 29 января. Подростки во время матча устроили драку, арбитры начали разнимать игроков. Черенков сделал подножку одному из участников встречи, в результате чего тот ударился головой об лед и получил травму. Хоккеиста госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

Пострадавшему провели обследование, сотрясение мозга не подтвердилось. Также сообщалось, что у родителей хоккеиста нет претензий к арбитру.