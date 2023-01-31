Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Эрика Андреева
1:1
3-й сет
live
Анна Блинкова
Лион
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо М
Фонбет Чемпионат КХЛ
Северсталь
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Саутгемптон
Англия - Кубок лиги|1/2 финала. 2-й матч
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
03:00 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Лос-Анджелес Кингз
НХЛ - регулярный чемпионат
15:25, 31 января 2023Спорт

Травмировавшего подростка на хоккейном матче судью дисквалифицировали

Травмировавшего подростка на хоккейном матче в Москве судью Черенкова дисквалифицировали

Фото: unsplash

Хоккейный арбитр Александр Черенков получил дисквалификацию по итогам встречи Открытого первенства Москвы между командами «Армада» и «Северная звезда», составленными из игроков 2006 года рождения. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Москвы (ФХМ).

Решение принял Спортивно-дисциплинарный комитет организации. Судья временно отстранен от обслуживания матчей детско-юношеских соревнований ФХМ до конца сезона-2022/23.

Инцидент произошел 29 января. Подростки во время матча устроили драку, арбитры начали разнимать игроков. Черенков сделал подножку одному из участников встречи, в результате чего тот ударился головой об лед и получил травму. Хоккеиста госпитализировали с подозрением на сотрясение мозга.

Пострадавшему провели обследование, сотрясение мозга не подтвердилось. Также сообщалось, что у родителей хоккеиста нет претензий к арбитру.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
В ЛНР заявили о выборе Киева между Артемовском и Часовым Яром
Российские автозаводы попросили продлить им разрешение выпускать машины попроще
Премьер Великобритании назвал нецелесообразной отправку истребителей Украине
Известная модель поделилась секретом похудения
Лукашенко подарил трактор президенту Зимбабве
Травмировавшего подростка на хоккейном матче судью дисквалифицировали
Тренер раскрыл россиянкам правду о похудении во время уборки
Выявлено назначение затонувшего у берегов Англии древнего корабля
Россиянка решила покататься на тюбинге и сломала позвоночник
Крупнейший в мире пенсионный фонд понес рекордные убытки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.