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12:39, 30 января 2023Спорт

Стали известны подробности драки подростков на хоккейном матче в Москве

Директор ХК «Армада» Леонтьев сообщил об ушибах подростка после драки на матче

Кадр: Telegram-канал «Мутко против»

В воскресенья, 29 января, во время матча Открытого первенства Москвы среди команд 2006 года «Армада» — «Северная звезда» произошла драка, в результате которой пострадал один из подростков. В беседе с «Лентой.ру» директор ХК «Армада» Владимир Леонтьев рассказал, что пострадавший уже вернулся к занятиям.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что разнимавший драку хоккейный судья сделал ребенку подножку и тот ударился головой об лед. Подростка пришлось госпитализировать с подозрением на сотрясение мозга.

Ребенок обследован, у нас есть медицинское заключение, сотрясения у него никакого нет, просто есть незначительные ушибы. К тренировкам ребенок допущен

Владимир Леонтьев директор ХК «Армада»

Решение по поводу его дальнейшего участия в играх, по словам директора ФК, будет принимать Федерация хоккея Москвы (ФХМ). Леонтьев также отметил, что у родителей подростка нет претензий к арбитру. И, в целом, ни у кого ни к кому нет официальных претензий. «Это же хоккей», — отметил он.

В ФХМ заявили, что в понедельник, 30 января проведут внеочередное заседание спортивно-дисциплинарного комитета, который рассмотрит эпизод с дракой игроков, а также оценит действия арбитров этого матча.

Ранее врач-педиатр Ольга Комиссарова назвала лыжи и хоккей лучшими видами спорта для часто болеющих детей.

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Екатерина Смирная
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