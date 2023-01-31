Минтранс РФ возобновил автомобильное движение по Крымскому мосту после ремонта

Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное из-за ремонта, возобновили утром 31 января, во вторник. Об этом заявил Минтранс России в своем официальном Telegram-канале.

Минтранс сообщил, что Крымский мост открыли для автомобилей сегодня в 6:30 утра по московскому времени.

Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин назвал срок завершения основных восстановительных работ на Крымском мосту. По его словам, их закончат в начале февраля. Хуснуллин объяснил, что на 31 января запланирована надвижка последнего, четвертого пролета. «Еще несколько дней потребуется, чтобы опустить пролет в проектное положение», — заключил он.

В декабре отечественная транспортная компания «Гранд Сервис Экспресс» сообщила о запуске еще одного поезда по маршруту Москва — Симферополь. Он будет курсировать с 12 декабря 2022 года до середины марта 2023 года.

