Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:07, 31 января 2023Россия

Российский сенатор ответил на обвинения США по ДСНВ

Сенатор Цеков заявил, что США перекладывают ответственность на Россию в вопросе ДСНВ

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков ответил на обвинения США в нарушении Россией Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Его слова передает РИА Новости.

По словам Цекова, заявления американской стороны часто являются лживыми и неправдивыми. «Они, в общем, практически отказались от политики разрядки, разрушили все договоры, которые были… Пытаются все переложить на Россию», — констатировал он.

Сенатор выразил уверенность, что весь мир за исключением «оболваненного народа Европы» понимает, кто представляет угрозу, в том числе и с точки зрения угрозы ядерных конфликтов, а кто старается этот вопрос снять с повестки дня и действительно обеспечить безопасность.

В докладе Госдепа США для представителей Конгресса говорится, что блокирование инспекций со стороны России является нарушением ДСНВ, сообщила ранее The Wall Street Journal (WSJ).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США увидели возвращение внешней торговли России к досанкционному уровню
Российский сенатор ответил на обвинения США по ДСНВ
Россиянам рассказали об изменениях с 1 февраля
Водитель на МКАД устроил стрельбу из-за мелкой аварии
Социологи рассказали об образе идеальной страны россиян
Брянскую область обстреляли второй раз за день
В ближнем Подмосковье подскочила стоимость жилья
Байден решил надавить на Маккарти для предотвращения дефолта в стране
В США отказались видеть признаки нецелевого использования Украиной помощи
Количество противников помощи Украине среди американцев увеличилось
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.