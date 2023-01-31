Российский сенатор ответил на обвинения США по ДСНВ

Сенатор Цеков заявил, что США перекладывают ответственность на Россию в вопросе ДСНВ

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков ответил на обвинения США в нарушении Россией Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Его слова передает РИА Новости.

По словам Цекова, заявления американской стороны часто являются лживыми и неправдивыми. «Они, в общем, практически отказались от политики разрядки, разрушили все договоры, которые были… Пытаются все переложить на Россию», — констатировал он.

Сенатор выразил уверенность, что весь мир за исключением «оболваненного народа Европы» понимает, кто представляет угрозу, в том числе и с точки зрения угрозы ядерных конфликтов, а кто старается этот вопрос снять с повестки дня и действительно обеспечить безопасность.

В докладе Госдепа США для представителей Конгресса говорится, что блокирование инспекций со стороны России является нарушением ДСНВ, сообщила ранее The Wall Street Journal (WSJ).