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16:29, 31 января 2023Наука и техника

Популярную соцсеть обвинили в «убийстве» смартфонов пользователей

Бывший сотрудник Facebook заявил, что соцсеть влияет на батарею смартфонов пользователей

Фото: unsplash

Бывший сотрудник Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) рассказал о возможности соцсети удаленно влиять на смартфоны пользователей. Об этом сообщает издание New York Post.

В разговоре с медиа бывший специалист компании по данным Джордж Хейворд заявил, что соцсеть проводила негативное тестирование со смартфонами пользователей. По его словам, Meta могла тайно запускать на устройстве пользователя приложений Facebook или Facebook Messenger различные вычислительные операции, которые использовали ресурсы гаджета и негативно влияли на автономность аппарата.

Специалист также рассказал, что такое тестирование фактически убивало батарею смартфона, так как заставляло приложение популярной соцсети активно работать в фоновом режиме. «Я сказал своему руководителю: "Это может навредить кому-то", а она ответила, что, нанеся вред нескольким, мы сможем помочь большинству», — отметил инженер. Джордж Хейворд заявил, что отказался принимать участие в тестировании, из-за чего потерял работу. Покинувший Meta в ноябре 2022 года сотрудник обвинил компанию в манипуляции со смартфонами пользователей и подал иск в Федеральный суд Манхэттена.

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Как утверждает Хейворд, он не знает, сколько людей неосознанно приняли участие в тестировании, однако ознакомился со внутренними материалами Meta, описывающими правила его проведения. «Я никогда не видел более ужасного документа в своей карьере», — подытожил автор.

Ранее руководитель агентства Content-review.com Сергей Половников заявил, что не стоит использовать смартфон на улице в мороз. При этом специалист отметил, что при температуре до минус 20 градусов гаджет не пострадает от работы на улице.

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Андрей Ставицкий
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