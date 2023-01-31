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23:22, 31 января 2023Спорт

МОК назвал недоступный для россиян вариант допуска к турнирам

В МОК заявили, что не допустят российских спортсменов к турнирам с флагом или гимном

Фото: Laurent Gillieron / Pool / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) назвал недоступный для российских и белорусских спортсменов вариант допуска к турнирам. Об этом сообщает ТАСС.

В МОК заявили, что не будут рассматривать вариант допуска россиян с флагом, гимном или другим опознавательным знаком своей страны. Кроме того, ни один представитель российского, белорусского правительств или государственный чиновник не должен быть приглашен или аккредитован на какое-либо международное спортивное мероприятие или встречу.

25 января МОК заявил, что рассматривает возможность индивидуального допуска к соревнованиям для российских и белорусских атлетов. Уточняется, что шанс получить разрешение на выступление на международных турнирах смогут только атлеты, которые не поддерживали проведение спецоперации на Украине и не нарушали антидопинговые правила.

После этого глава Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт сообщил, что сборная может бойкотировать Игры-2024, если в них будут участвовать команды России и Белоруссии. Присоединиться к бойкоту также хотят Латвия и Польша.

Анастасия Борисова
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