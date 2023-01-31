Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:24, 31 января 2023Мир

Израиль счел удар по военному объекту в Иране достигшим своей цели

WSJ: Израиль считает, что удар по военному объекту в иранском Исфахане достиг своей цели

Фото: West Asia News Agency/ Reuters

Израиль считает, что удар по военному объекту в иранском Исфахане достиг своей цели, об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением операции.

Издание отмечает, что операция была проведена израильской разведывательной службой «Моссад» и нацелена на объект Министерства обороны, поразив прицельными ударами здание в четырех разных районах, сообщили источники.

Отмечается, что спутниковые фотографии показали незначительные повреждения крыши объекта, но собеседники газеты назвали миссию успешной, не вдаваясь в подробности.

В ночь на 29 января неопознанные беспилотники атаковали один из объектов Минобороны Ирана в Исфахане. Позднее сообщали о пожаре на заводе в городе Азаршахр и о взрывах в Карадже. Тегеран официально обвинил Израиль в атаках и развертывании военной операции.

По данным The Times of Israel, израильские службы безопасности начали готовиться к возможному ответу после инцидента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Кабмин разъяснил указ президента об ответных мерах на потолок цен на нефть
В ДНР оценили вероятность получения Украиной истребителей с Запада
Израиль счел удар по военному объекту в Иране достигшим своей цели
Рогов заявил о закреплении российских военных на отбитых у ВСУ рубежах
Видео со сравнением цен на продукты в 2021 и 2023 годах разозлило пользователей
В Японии высказались о возможности возобновления безвизовых обменов с Россией
В Пекине предупредили США о цене войны с Китаем
Российская тревел-блогерша рассказала о дискриминации соотечественников в Турции
Российский «Тюльпан» успешно поразил цели в зоне СВО на Украине
МВФ спрогнозировал экономический рост в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.