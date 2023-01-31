Израиль счел удар по военному объекту в Иране достигшим своей цели

WSJ: Израиль считает, что удар по военному объекту в иранском Исфахане достиг своей цели

Израиль считает, что удар по военному объекту в иранском Исфахане достиг своей цели, об этом сообщает газета Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением операции.

Издание отмечает, что операция была проведена израильской разведывательной службой «Моссад» и нацелена на объект Министерства обороны, поразив прицельными ударами здание в четырех разных районах, сообщили источники.

Отмечается, что спутниковые фотографии показали незначительные повреждения крыши объекта, но собеседники газеты назвали миссию успешной, не вдаваясь в подробности.

В ночь на 29 января неопознанные беспилотники атаковали один из объектов Минобороны Ирана в Исфахане. Позднее сообщали о пожаре на заводе в городе Азаршахр и о взрывах в Карадже. Тегеран официально обвинил Израиль в атаках и развертывании военной операции.

По данным The Times of Israel, израильские службы безопасности начали готовиться к возможному ответу после инцидента.

