Евросоюз решил дать Молдавии больше денег

Евросоюз увеличит макрофинансовую помощь Молдавии до 295 миллионов евро

Евросоюз решил увеличить макрофинансовую помощь Молдавии до 295 миллионов евро, чтобы страна могла бороться с энергетическим кризисом и поддерживать экономику. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время совместного брифинга с президентом республики Майей Санду в Кишиневе, цитату приводит РИА Новости.

Сами представители Молдавии еще в ноябре 2022-го говорили, что нуждаются в финансовой помощи в 1,1 миллиарда евро. Санду тогда же говорила, что республика сталкивается с острым энергетическим кризисом и готовится к «необычайно сложной зиме».

В конце октября власти страны даже вводили режим ЧП из-за роста цен на газ и сложностей в переговорах с Россией о новом контракте.