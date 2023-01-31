В России допустили вступление Швеции и Финляндии в НАТО вопреки вето Турции

Историк Пархалина: НАТО может пренебречь мнением Турции при принятии Швеции и Финляндии

Президент Российской ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества, кандидат исторических наук Татьяна Пархалина допустила, что НАТО может пренебречь мнением Турции при рассмотрении вопроса о членстве Швеции и Финляндии, и примет их в состав альянса вопреки мнению Анкары. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам эксперта, подобные прецеденты существовали, но в Европейском союзе, когда политическому блоку удалось обойти вето Венгрии.

«Нельзя исключить, что эти два евроатлантических института, учитывая, что в каждом из них есть свой "непредсказуемый игрок", в ряде случаев могут отойти от обязательных правил единогласия, существовавших до нынешнего года», — указала Пархалина.

Она напомнила о словах генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Швеция и Финляндия станут членами НАТО в 2023 году, несмотря на вето Анкары, и призвала не удивляться изменению «правил игры», поскольку мир проходит эпоху геополитического разлома.

Пархалина заключила, что Североатлантический альянс, по всей видимости, взял курс на интеграцию двух государств.

В январе глава шведского МИД Тобиас Билльстрем заявил, что процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен на фоне акций с сожжением Корана.

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что, по мнению США, Финляндия и Швеция в настоящее время готовы войти в НАТО. Таким образом она ответила на слова турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Анкара выступает против вступления Швеции в альянс после акции с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме.

