Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане выросло до 59

Dawn: число погибших при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре выросло до 59, 157 ранены

Число погибших при взрыве в мечети в пакистанском городе Пешаваре выросло до 59 человек, об этом сообщает издание Dawn со ссылкой на заявление чиновников.

Как минимум 157 человек получили ранения. Ранее сообщалось о 25 погибших и 120 пострадавших. Попытки спасти тех, кто оказался в ловушке под завалами, продолжались всю ночь.

В больницах по всему городу введен режим чрезвычайной ситуации, пострадавшим предоставляются лучшие медицинские услуги, сообщили чиновники.

Офицер столичной полиции Пешавара Мухаммад Иджаз Хан рассказал, что после взрыва обрушилась крыша мечети. Главный зал, вмещавший от 250 до 300 человек, рухнул, но остальная часть здания все еще цела.

Взрыв в мечети произошел в понедельник, 30 января, во время утренней молитвы. По данным силовых структур, теракт устроил террорист-смертник. Во время молитвы он находился в первом ряду.

