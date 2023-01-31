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15:34, 31 января 2023Из жизни

Собака наелась забродивших яблок и впала в алкогольную кому

В Твери собака наелась забродивших яблок и впала в алкогольную кому

Фото: Ветеринарный комплекс «БАРС»

В Твери овчарка наелась забродивших яблок, впала в алкогольную кому и провела ночь без сознания, но в итоге была спасена ветеринарами. Об этом сообщает KP.RU.

Когда хозяева обнаружили пса без сознания, они сразу же повезли его в ветеринарную клинику. На месте дежурный ветеринар Юлия Платонова начала расспрашивать у владельцев собаки, что произошло перед тем, как той стало плохо. Выяснилось, что накануне овчарка наелась забродивших яблок.

Платонова оказала псу необходимую помощь и оставила его в стационаре под наблюдением на ночь. Утром животное пришло в себя, но по-прежнему не могло встать на ноги. Тогда терапию продолжили до тех пор, пока собака не смогла самостоятельно передвигаться и есть.

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По словам ветеринаров, научного объяснения тяги собак к забродившим продуктам и даже алкоголю, нет. «Возможно, там есть особые ферменты, запах которых привлекает животных. Но хозяевам следует помнить, что организм собак и кошек не приспособлен к переработке алкоголя и его потребление даже в малых дозах вызывает сильное отравление», — предупредили в клинике.

Ранее обезьяна в индийском городе Рай-Барели, штат Уттар-Прадеш, пристрастилась к спиртному и начала грабить магазины, торгующие алкоголем. В некоторых случаях примат даже отбирал напитки у покупателей.

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Алиса Дмитриева
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