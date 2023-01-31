Глава граничащего с Украиной российского региона сообщил о работе ПВО

Губернатор Белгородской области Гладков заявил, что в регионе сработала система ПВО

В граничащей с Украиной Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, в результате работы ПВО было сбито два снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ). Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, в результате обстрела нет ни повреждений, ни пострадавших среди местных жителей, однако отметил, что эта информация проверяется на местах.

«Над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала наша система ПВО. (...) Последствия на земле уточняют оперативные службы», — сообщил Гладков.

Ранее очевидцы сообщили о взрывах в небе над Белгородской областью и записали звуки хлопков на видео. Также 31 января ВСУ нанесли удар из минометов по гражданским объектам села Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области.