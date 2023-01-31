Собчак словами «я люблю деньги» высказалась о своем курсе

Телеведущая Собчак словами «я люблю деньги» объяснила, почему сделала свой курс платным

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак ответила на претензии относительно своего курса «Метод Собчак», посвященного деньгам, карьере и коммуникации. В беседе с блогершей Катей Конасовой, опубликованной на YouTube, она объяснила, почему не сделала его бесплатным, и рассказала, почему запустила тренинг после осуждения других звезд, продающих марафоны.

По словам Конасовой, ее удивило то, что Собчак анонсировала свой курс после того, как выпустила ролик с критикой «инфоцыган» и интервью с создательницей «Марафона желаний» Еленой Блиновской. Телеведущая не согласилась с ней и настояла на «крутости» такого поступка. «Ты в начале *** [критикуешь] инфоцыган, а потом говоришь: "Ребят, а можно по-другому сделать"», — объяснила Собчак

Конасова также отметила, что Собчак могла сделать свой тренинг бесплатным, чтобы выгодно отличиться на фоне других авторов марафонов. «Нет, я люблю деньги, я это не скрываю», — отреагировала телеведущая.

Помимо того, говоря о недостатках курса Собчак, блогерша заявила, что его уникальность составляет около 40 процентов, в то время как остальные 60 процентов информации, по ее мнению, совпадают с формулировками из других марафонов. Она выразила уверенность в том, что телеведущей стоило уделить в тренинге больше внимания авторским методикам. Вместе с тем Конасова указала, что не считает курс ведущей плохим, и похвалила его за наличие хороших экспертов.

В июне некоторые участники курса «Метод Собчак» обвинили телеведущую в мошенничестве и подали соответствующее заявление в Следственный комитет России. Они утверждали, что оплатили участие в авторском марафоне Собчак, но не получили обещанных услуг. Телеведущая, комментируя обвинения, назвала участников курса провокаторами, которые намеренно объединились, чтобы разоблачить ее. При этом курс, как тогда подчеркивала Собчак, еще не стартовал.

Собчак рассказала о планах запустить собственный курс в середине апреля. Ведущая заявила, что участники тренинга смогут познакомиться с эксклюзивными методиками, которые, как заявила Собчак, помогли ей добиться успеха.