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17:49, 31 января 2023Бывший СССР

В Раде рассказали о переговорах с МВФ по предоставлению многомиллиардной помощи

Депутат ВР Гетманцев: Киев обсуждает с МВФ программу предоставления помощи на $20 млрд

Фото: РИА Новости

Глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в эфире всеукраинского телемарафона рассказал, что Киев обсуждает с Международным валютным фондом (МВФ) новую программу предоставления Украине помощи в размере 15-20 миллиардов долларов.

По словам Гетманцева, программа может быть рассчитана на несколько лет. «Мониторинговая миссия будет завершать свою работу, она была назначена на три месяца и после этого мы перейдем к составлению, обсуждению программы с МВФ», — рассказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что МВФ рассматривает возможность предоставления Украине многолетнего пакета помощи на сумму до 16 миллиардов долларов. Передача средств будет зависеть от одобрения со стороны стран-участниц G7, а также от кредиторов Украины, обеспечивающих долговую устойчивость страны.

В декабре 2022 года МВФ разрешил Украине напечатать до 50 миллиардов гривен в первом квартале следующего года в случае «временного дефицита внешнего финансирования».

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Варвара Кошечкина
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