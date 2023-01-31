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18:00, 31 января 2023Культура

Помощница Киркорова отреагировала на сообщения о госпитализации отца музыканта

Помощница Киркорова Успенская опровергла сообщения о госпитализации отца музыканта
Бедрос Киркоров

Бедрос Киркоров. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Сообщения о госпитализации отца Филиппа Киркорова Бедроса Киркорова не соответствуют действительности. Так на ранее опубликованную информацию в разговоре с «Лентой.ру» отреагировала помощница российского музыканта Екатерина Успенская. Она также рассказала о состоянии здоровья 90-летнего артиста.

Бедрос дома находится, стабилен, все хорошо

Екатерина Успенскаяпомощница Филиппа Киркорова

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что отца Филиппа Киркорова госпитализировали в среднетяжелом состоянии из-за нарушения работы сердца, одышки и отеков. Ему диагностировали ишемическую болезнь сердца и стенокардию напряжения, сообщает издание.

В декабре Mash также сообщал, что Бедрос Киркоров попал в реанимацию одной из столичных клиник. Позже представитель его сына уточнила, что речь идет об обычном стационаре, а причиной госпитализации стала простуда.

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Варвара Кошечкина
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