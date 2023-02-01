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08:51, 1 февраля 2023Экономика

Оценены потери российских банков от запуска цифрового рубля

«Яков и партнеры»: банки могут терять по 50 млрд руб. в год после запуска цифрового рубля

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Российский финансовый рынок по-разному отреагирует на запуск цифрового рубля — после его внедрения банки могут терять по 50 миллиардов рублей в год, а ретейлеры, наоборот, смогут экономить не менее 80 миллиардов рублей в год. Такую оценку РБК предоставили аналитики консалтинговой компании «Яков и партнеры» (бывшая McKinsey в России).

Крипторубль является еще одной формой денег наряду с наличными и безналичными рублями. Новая форма оплаты может появиться в России уже в текущем году. Эксперты предупреждают, что запуск цифрового рубля может негативно сказаться не только на банках, но и на потребителях — они рискуют остаться без кешбэка, начисляемого за покупки, поскольку он выплачивается из средств, которые банки получают в качестве дохода от проведения платежей картами.

Аналитики отмечают, что на данный момент крипторубль вряд ли займет основную долю объема розничных платежей. «У него нет очевидных преимуществ с точки зрения удобства повседневного использования, и он не так выгоден для конечных потребителей, как другие платежные средства, поскольку не предполагает начисления процентов на остаток и, скорее всего, кешбэка», — объясняет компания. С такой точкой зрения соглашаются и другие эксперты. Например, управляющий директор рейтингового агентства НКР Станислав Волков считает, что, скорее всего, цифровой рубль будет использоваться по большей части в расчетах между юрлицами, в том числе работающими с бюджетными организациями и госкомпаниями, или в обслуживании внешнеторговых операций.

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Ранее стало известно, что Банк России в первом квартале 2023 года планирует начать разработку модели трансграничных расчетов с использованием цифрового рубля. До этого в ЦБ также указывали, что «пилотирование операций с реальными цифровыми рублями на ограниченном круге клиентов пилотных банков» начнется в апреле 2023 года. В первом этапе тестирования технологии уже принимают участие 12 банков. Среди проблем, связанных с запуском технологии, участники рынка отмечают, что пока не определены требования к уровню защиты информации, соответственно, банки не знают, какой бюджет они должны заложить на внедрение цифрового рубля на 2023 год.

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Мария Грушко
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