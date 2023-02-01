Бывший хоккеист сборной России раскритиковал организацию футбольных турниров
Бывший игрок сборной России по хоккею Максим Сушинский поделился мнением о футбольных турнирах. Его слова приводит Legalbet.
Сушинский назвал футбол бесполезной игрой. «Там нет плей-офф, а все самое интересное происходит в плей-офф. Там тоже должен быть плей-офф. Гладкий чемпионат — это каменный век! На чем деньги-то зарабатывать?» — заявил он. Экс-спортсмен также критически отметил, что при организации турниров уделяется недостаточно внимания стороне бизнеса.
Российская премьер-лига (РПЛ), как и другие национальные чемпионаты, проводится по круговой системе. Однако другие турниры, в том числе чемпионаты мира и Европы, а также Лига чемпионов, включают в себя плей-офф.
Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отказалась считать футбол спортом номер один в России. «Популярность футбола в стране преувеличена. Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», — заявила она.
28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.