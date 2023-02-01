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16:20, 1 февраля 2023Спорт

Бывший хоккеист сборной России раскритиковал организацию футбольных турниров

Экс-хоккеист сборной России Сушинский назвал футбольные турниры без плей-офф бесполезными

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Бывший игрок сборной России по хоккею Максим Сушинский поделился мнением о футбольных турнирах. Его слова приводит Legalbet.

Сушинский назвал футбол бесполезной игрой. «Там нет плей-офф, а все самое интересное происходит в плей-офф. Там тоже должен быть плей-офф. Гладкий чемпионат — это каменный век! На чем деньги-то зарабатывать?» — заявил он. Экс-спортсмен также критически отметил, что при организации турниров уделяется недостаточно внимания стороне бизнеса.

Российская премьер-лига (РПЛ), как и другие национальные чемпионаты, проводится по круговой системе. Однако другие турниры, в том числе чемпионаты мира и Европы, а также Лига чемпионов, включают в себя плей-офф.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отказалась считать футбол спортом номер один в России. «Популярность футбола в стране преувеличена. Каждый крупный старт мы убеждаемся, что наши футболисты ничего из себя не представляют», — заявила она.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Дарья Коршунова
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