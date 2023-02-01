Популярная российская певица рассказала о дружбе с Малышевой

Певица Диана Гурцкая заявила, что Елена Малышева очень многое сделала для нее

Народная артистка России, популярная певица Диана Гурцкая рассказала о дружбе с телеведущей и врачом Еленой Малышевой. В интервью каналу RTVI на YouTube она заявила, что Малышева много ей помогала, и похвалила программу «Жить здорово!».

По словам Гурцкой, телеведущая очень многое сделала для нее. В частности, артистка отметила, что, когда она была беременна, Малышева поддерживала, наставляла и учила ее.

«Безусловно, она человек великолепный. Я ее очень люблю и с большим уважением к ней отношусь, потому что это человек, который очень многое знает, и она профессионал. Она профессионал, она медик, она замечательная телеведущая», — сказала Гурцкая. Она также заявила, что передача «Жить здорово!» полезна, поскольку она помогает зрителям образовываться и просвещаться в вопросах здоровья.

По данным РИА Новости, ранее Гурцкая вступилась за Малышеву в разгар критики телеведущей из-за ее слов о «детях-кретинах» в шоу «Жить здорово!». Певица выразила уверенность в том, что врач не хотела обидеть людей с инвалидностью и лишь использовала медицинский термин.

Выпуск программы о больных детях вышел на Первом канале в июне 2019 года. Одна из его тем называлась «Откуда берутся кретины?», при этом в заставке использовалась фраза «Мой ребенок — идиот». Малышева в нем, в частности, рассказала, что слово «кретин» имеет медицинское происхождение и такой диагноз определяет степень умственной отсталости.

После трансляции выпуска многие зрители раскритиковали ведущую, сочтя неуместным употребление слова «кретин» по отношению к больным детям. Аналогичную точку зрения высказала главный детский психиатр Москвы Анна Портнова. Вместе с тем некоторые психиатры встали на сторону Малышевой.