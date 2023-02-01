Минобороны России заявило о попытке Запада провести ментальный блицкриг

Советник главы Минобороны заявил, что Запад хотел провести ментальный блицкриг в 2022 году

Советник главы Минобороны России Андрей Ильницкий заявил о попытке Запада провести блицкриг ментальной войны в 2022 году. Об этом он написал в статье для журнала «Арсенал Отечества».

Так, еще в феврале-марте прошлого года западные страны пытались обеспечить экономический и ментальный блицкриг в сроки привычного вооруженного конфликта, что стало ошибкой, считает Ильницкий. Он пояснил, что для вооруженного блицкрига необходимо от 40 до 100 дней. При этом для блицкрига ментальной войны необходимо минимум 1-2 года, чтобы добиться предательства элит страны, и 8-15 лет — для формирования новой идентичности у граждан.

По словам Ильницкого, первый акт борьбы не увенчался успехом для западной стороны. «Но привел к потере стратегической инициативы, к значительному кадровому и репутационному ущербу для «пятой колонны», — добавил он. При этом о полной неудаче Запада можно будет сказать только в середине 2024 года. В это время к российским элитам и гражданам должно прийти «окончательное понимание невозможности договориться с Западом», спрогнозировал советник главы Минобороны.

Ильницкий пояснил, что блицкриг ментальной войны заключается в параличе воли противника через воздействие на его элиту и СМИ, а затем их же руками разваливаются государственные институты, армия и силовые структуры. Однако Запад сделал ошибку, обнажив истинные цели без предварительной подготовки, заключил он.

Ранее о попытке экономического блицкрига Запада заявлял также и премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. По его словам, маневр не удался.