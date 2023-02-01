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11:54, 1 февраля 2023Мир

Последствия позиции Орбана по Украине для Венгрии оценили

Политолог Марков заявил, что Орбан пытается остановить эйфорию Запада по Украине

Фото: Marton Monus / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается остановить поток эйфории Запада, указывая на то, что победить Россию в украинском конфликте не удастся. Несмотря на достаточно агрессивную риторику, тяжелые последствия, санкционное давление на политика маловероятны. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Сергей Марков.

«Орбан пытается остановить этот поток агрессивной эйфории со стороны Запада, который решил сокрушить Россию. Он предупреждает, что сделать этого не удастся даже с помощью огромных поставок вооружений, включающих в себя танки и, возможно, в будущем боевую авиацию, дальнобойные ракеты», — сказал Марков.

Он заметил, что в своих высказываниях Орбан не идет против Запада, но только высказывает то, о чем думают многие другие европейские политики, но боятся сказать. Премьер-министр Венгрии, вместе с тем, уже находится в давнем конфликте с Еврокомиссией, против него уже введены санкции, что дает политику относительную свободу.

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«Для самого Орбана такие высказывания ничем принципиально новым не грозят, как и для самой Венгрии. Это ведь просто слова. Когда от премьер-министра требуют участвовать в антироссийских санкциях, он участвует. Когда требуют предоставить помощь Украине, он, хоть и без энтузиазма, исполняет и это», — объяснил политолог.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поставил под сомнение жизнеспособность Украины как суверенного государства, об этом пишет репортер Лили Байер для Politico.

По его словам, украинская сторона не сможет победить в военном конфликте, время на стороне России.

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Наталия Белова
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