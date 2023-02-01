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19:15, 1 февраля 2023Из жизни

Мужчина признался в убийстве молодой женщины через 36 лет после преступления

В США 67-летний Лу Гриффин признался в изнасиловании и убийстве женщины в 1986 году

Фото: Nick Pfosi / Reuters

В США мужчина признался в изнасиловании и убийстве 22-летней женщины, совершенных 36 лет назад. Об этом сообщает Green Bay Press-Gazette.

Тело Лизы Холстед было найдено в болоте на территории города Грин-Бей, штат Висконсин, в августе 1986 года. Ее изнасиловали, а потом задушили. Перед исчезновением женщина находилась в автомобиле своего возлюбленного. Молодые люди поругались, Холстед отправилась домой пешком и пропала. Изначально именно ее бойфренд был главным подозреваемым, но он отрицал вину, а следствие не нашло против него никаких улик.

Расследование сдвинулось с мертвой точки в 2020 году, когда детектив Дэвид Граф решил заказать повторную ДНК-экспертизу предметов, найденных на месте преступления. Криминалистам удалось выявить круг родственников предполагаемого убийцы, а позже сузить его до одного человека. Им оказался житель города Расин Лу Гриффин, которому на данный момент исполнилось 67 лет.

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Как пишет True Crime Daily, мужчина был арестован 28 октября 2020-го, а 27 января текущего года признал себя виновным в непредумышленном убийстве Холстед. Известно, что Гриффин с 1981-го по май 1986 года отбывал наказание за сексуальное преступление в отношении ребенка и приехал в Грин-Бей примерно за месяц до убийства Лизы Холстед. Ранее он утверждал, что только «занимался сексом с жертвой», но не убивал ее.

Окончательный приговор пожилому преступнику будет вынесен 27 марта.

Ранее сообщалось, что жителя американского штата Нью-Йорк арестовали через 29 лет после двойного убийства. Он расправился с женщиной и ее дочерью у них в квартире.

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Никита Савин
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