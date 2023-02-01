Мужчина признался в убийстве молодой женщины через 36 лет после преступления

В США 67-летний Лу Гриффин признался в изнасиловании и убийстве женщины в 1986 году

В США мужчина признался в изнасиловании и убийстве 22-летней женщины, совершенных 36 лет назад. Об этом сообщает Green Bay Press-Gazette.

Тело Лизы Холстед было найдено в болоте на территории города Грин-Бей, штат Висконсин, в августе 1986 года. Ее изнасиловали, а потом задушили. Перед исчезновением женщина находилась в автомобиле своего возлюбленного. Молодые люди поругались, Холстед отправилась домой пешком и пропала. Изначально именно ее бойфренд был главным подозреваемым, но он отрицал вину, а следствие не нашло против него никаких улик.

Расследование сдвинулось с мертвой точки в 2020 году, когда детектив Дэвид Граф решил заказать повторную ДНК-экспертизу предметов, найденных на месте преступления. Криминалистам удалось выявить круг родственников предполагаемого убийцы, а позже сузить его до одного человека. Им оказался житель города Расин Лу Гриффин, которому на данный момент исполнилось 67 лет.

Как пишет True Crime Daily, мужчина был арестован 28 октября 2020-го, а 27 января текущего года признал себя виновным в непредумышленном убийстве Холстед. Известно, что Гриффин с 1981-го по май 1986 года отбывал наказание за сексуальное преступление в отношении ребенка и приехал в Грин-Бей примерно за месяц до убийства Лизы Холстед. Ранее он утверждал, что только «занимался сексом с жертвой», но не убивал ее.

Окончательный приговор пожилому преступнику будет вынесен 27 марта.

Ранее сообщалось, что жителя американского штата Нью-Йорк арестовали через 29 лет после двойного убийства. Он расправился с женщиной и ее дочерью у них в квартире.