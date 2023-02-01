Матвиенко порассуждала о влиянии США на переговоры Киева и Москвы

Матвиенко: если США захотят, они за сутки посадят Киев за стол переговоров с Москвой

Если США захотят, они за сутки смогут посадить Киев за стол переговоров с Москвой. Об этом в среду, 1 февраля, заявила спикер Совфеда России Валентина Матвиенко, пишет РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, в настоящее время отсутствуют условия для проведения переговоров с Украиной. Представитель Кремля сказал, что таких условий нет ни де-факто, ни де-юре.

В первые месяцы специальной военной операции шли переговоры делегаций Москвы и Киева. Последняя очная встреча завершилась в Стамбуле 29 марта. Затем несколько раундов прошли в онлайн-формате, после чего переговоры прекратились. В сентябре Зеленский заявил, что не будет вести переговоры с Москвой, пока пост главы государства занимает Путин.