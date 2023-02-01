Польшу заподозрили в желании направить ВСУ своих танкистов вместе с Leopard 2

Военкор Симонов: Польша набирает наемных поляков-танкистов Leopard 2 для службы в ВСУ

Польша набирает наемных поляков-танкистов Leopard 2 для их последующей отправки на службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ). В желании направить своих добровольцев в украинскую армию Варшаву заподозрил военкор Александр Симонов.

«Защити исконно польские земли. Стань танкистом. Защити Польшу в Украине», — говорится на плакатах в польском метро, видео с которыми опубликовал военкор. Он отметил, что факт появления таких агитационных материалов «в полной мере демонстрируют имперские амбиции Польши».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна надеется получить от 120 до 140 танков в рамках первых поставок от западной коалиции из 12 государств. До этого о готовности передать Киеву танки Leopard 2 сообщили Германия, Норвегия, а также Испания, Португалия и Польша.