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21:26, 1 февраля 2023Мир

Джонсон призвал США поставить Украине артиллерию дальнего радиуса действия

Борис Джонсон призвал США поставить Украине артиллерию дальнего радиуса действия
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Pool / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Вашингтон поставить Киеву артиллерию дальнего радиуса действия. Об этом сообщает РИА Новости.

Политик призвал дать Украине средства, чтобы «закончить дело». Он заявил, что Киеву необходимо передать артиллерийские системы для ведения огня на большую дальность, танки и самолеты.

По его словам, у властей Украины есть план того, что делать с этим оружием. Политик также добавил, что мировая экономика восстановится, как только «победят украинцы».

Ранее Джонсон призвал западных лидеров направить истребители в Украину. «Каждый раз, когда мы говорили, что будет ошибкой передавать то или иное оружие [Киеву], мы в конечном итоге делали это, и это оказывается правильным для Украины», — подчеркнул политик.

При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не будет передавать Украине истребители. Политик объяснил, что это было давно понятно, в том числе из слов президента США Джо Байдена.

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Марина Совина
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