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17:27, 1 февраля 2023Спорт

Бывший футболиcт сборной России отреагировал на слова Кокорина о пользе тюрьмы

Владислав Радимов в ответ на слова Кокорина о пользе тюрьмы заявил, что не хочет сидеть
Александр Кокорин

Александр Кокорин. Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов отреагировал на слова форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина, заявившего о пользе тюрьмы. Об этом сообщает Sport24.

«Каждый нормальный мужчина должен отсидеть? Пускай каждый отвечает за себя. Я не хочу сидеть в тюрьме», — ответил Радимов. Экс-игрок добавил, что лучше подчиняться законам.

Ранее Кокорин заявил, что не жалеет о наличии у него судимости. «Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли, — на один-два месяца в СИЗО», — отметил футболист.

В 2018 году Кокорин с младшим братом Кириллом и футболистом Павлом Мамаевым устроили две драки в центре Москвы. По итогам случившегося спортсмены были осуждены и провели десять месяцев в СИЗО и еще два в тюрьме, после чего были освобождены по УДО.

Кокорин выступает за «Арис» на правах аренды с августа 2022 года. Права на 31-летнего игрока принадлежат итальянской «Фиорентине».

Алексей Гусев
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