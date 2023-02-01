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06:30, 2 февраля 2023Спорт

Вратарь «Динамо» рассказал о любви Кокорина к деньгам

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о любви Кокорина к деньгам
Александр Кокорин

Александр Кокорин. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук рассказал о любви российского форварда кипрского «Ариса» Александра Кокорина к деньгам. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Голкипер упомянул нападающего в ответ на вопрос о том, кто из игроков ставит материальное благополучие превыше всего. «Это мое мнение со стороны. Может, нам только кажется, что у него все мысли о том, сколько он получает, и как потратить эти деньги», — рассказал Лещук.

Ранее Кокорин заявил, что не жалеет о наличии у него судимости. «Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень и мужчина должен отсидеть, чтобы такую школу получить и прочувствовать. Это лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли, — на один-два месяца в СИЗО», — отметил футболист..

Лещук является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне он провел один матч в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Алексей Гусев
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