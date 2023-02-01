В США рассказали о лучшем военном подарке России

19FortyFive: ВМФ России подарит себе корабль «Адмирал Головко» с гиперзвуковыми ракетами

Военно-морской флот (ВМФ) России получит лучший подарок — вооруженный гиперзвуковыми ракетами «Циркон» корабль «Адмирал Головко». Об этом рассказывает американское издание 19FortyFive.

В публикации «Адмирал Головко» называется одним из самых боеспособных кораблей ВМФ России, который вооружен ракетными комплексами «Калибр-НК», «Оникс» и «Полимет-Редут».

По мнению издания, фрегат способен эффективно бороться с надводными и подводными кораблями, а также авиацией, поскольку «может наносить удары по наземным и береговым объектам с расстояния свыше 1500 километров и развивать скорость до 55 километров в час».

В январе ТАСС со ссылкой на источник, близкий к оборонно-промышленному комплексу, сообщил, что «Адмирал Головко» планируют передать ВМФ России в марте.

В декабре Минобороны России сообщило, что фрегат вышел в море на второй этап заводских ходовых испытаний.

В июне командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев заявил, что «Адмирал Головко» станет первым штатным носителем гиперзвукового оружия морского базирования.