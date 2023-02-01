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05:33, 1 февраля 2023Бывший СССР

В Запорожской области предотвратили теракт

РИА Новости: военная полиция России предотвратила теракт в Кириловке Запорожской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военная полиция России предотвратила теракт в населенном пункте Кириловка Запорожской области. Бойцы обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство, которое было установлено в оживленном районе. Об этом рассказал командир одного из подразделений с позывным «Фармацевт», передает РИА Новости.

Как рассказал командир, диверсанты хотели подорвать остановку, где бывает большое количество людей. Однако устройство обнаружил и обезвредил специалист с позывным «Ара». В свою очередь, «Ара» пояснил, что взрывчатка оказалась противопехотной миной МОН-100 с дистанционным управлением, поэтому он принял решение обезвредить ее на месте, хотя это противоречит правилам. «Потому что ее могли взорвать в любой момент, и тогда пострадали бы мирные жители, группа быстрого реагирования и все, кто находился рядом», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что за январь в Запорожской области силовики в январе нашли 18 схронов с оружием и предотвратили 7 терактов. Задачи по защите мирного населения выполняются вместе с подразделениями Росгвардии и МВД.

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Марина Совина
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