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23:20, 2 февраля 2023Мир

Турция объяснила свою позицию по вступлению Швеции в НАТО

Глава Минобороны Турции Акар: Швеция не выполнила обязательства по экстрадиции террористов
СюжетРоссия и НАТО:
Хулуси Акар

Хулуси Акар. Фото: Globallookpress.com

Швеция пока не выполнила обязательства по экстрадиции в Турцию террористов, в этой связи Анкара не может одобрить заявку на членство в НАТО. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, пишет РИА Новости.

Как уточнил политик, экстрадиция террористов в Турцию является естественным следствием меморандума о взаимопонимании, который подписали Анкара, Стокгольм и Хельсинки. Министр добавил, что турецкая сторона ждет выполнения условий этого договора. «Пока террористы поддерживаются, обязательства не выполняются, а экспортные ограничения (в вооружении) продолжаются», — объяснил позицию глава Минобороны. По мнению Акара, до сих пор «предпринято недостаточно конкретных шагов», особенно Швецией.

На фоне спецоперации России на Украине Швеция и Финляндия 18 мая передали генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявки на вступление в альянс. Анкара блокировала начало рассмотрения этих заявок, однако в июне 2022 года Турция, Швеция и Финляндия подписали трехсторонний меморандум, содержащий условия, которые скандинавские страны должны выполнить для вхождения в состав НАТО.

В январе глава шведского МИД Тобиас Билльстрем заявил, что процесс вступления Швеции в Североатлантический альянс приостановлен на фоне акций с сожжением Корана.

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Марина Совина
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