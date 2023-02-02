США призвали возобновить инспекции на российские объекты в рамках ДСНВ

Патель: Госдеп США призывает возобновить инспекции на российские объекты в рамках ДСНВ

США призывают Россию возобновить возможность для американских специалистов совершать инспекции на ее объектах в рамках договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), поскольку сам Вашингтон позволяет Москве проводить такие проверки. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале ведомства.

«Это означает созыв совместной консультационной комиссии. Ничто не препятствует тому, чтобы российские специалисты посетили США и провели инспекцию», — сказал Патель.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия безукоризненно сохраняет приверженность целям Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) на протяжении всех лет, в отличие от Вашингтона.

31 января газета The Wall Street Journal сообщила, что в докладе Госдепа США для представителей Конгресса говорится, что блокирование инспекций со стороны России является нарушением ДСНВ. Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев назвал данное заявление несправедливым. В то же время он заявил, что не увидел ничего критичного в обвинениях на фоне того, что происходит в отношениях США и России.